Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Трактора» Рише высказался о ситуации с вратарями в клубе

Тренер «Трактора» Рише высказался о ситуации с вратарями в клубе
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише после поражения от «Ак Барса» (3:5) в Казани высказался о ситуации с вратарями в клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

«Поиск вратаря? Это вопрос не ко мне. Я тренер и ответственен за тех игроков, которые есть у меня в составе. Это вопрос к генеральному менеджеру.

Корешков отвечает за большинство, Зубов – за оборону и меньшинство», – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.

Материалы по теме
Тренер «Трактора» Рише высказался о поражении своей команды в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android