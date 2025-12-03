Тренер «Трактора» Рише высказался о ситуации с вратарями в клубе

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише после поражения от «Ак Барса» (3:5) в Казани высказался о ситуации с вратарями в клубе.

«Поиск вратаря? Это вопрос не ко мне. Я тренер и ответственен за тех игроков, которые есть у меня в составе. Это вопрос к генеральному менеджеру.

Корешков отвечает за большинство, Зубов – за оборону и меньшинство», – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.