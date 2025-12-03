Гатиятулин: Бердин тренируется по индивидуальной программе, есть и медицинские моменты

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (5:3) рассказал о состоянии вартаря Михаила Бердина.

«Миша Бердин тренируется по индивидуальной программе, важно, чтобы он полноценную нагрузку получал. Мы распределяем ресурсы, относимся внимательно к этому моменту. В командной тренировке принимают участие Тимур Билялов и Максим Арефьев, а Михаил работает пока индивидуально. Подумаем, завтра примем решение по составу на выезд. Помимо игровых, есть ещё и медицинские моменты. У нас командный вид спорта, много силовой борьбы.

Владимир Алистров не забивает? Проблем тут не вижу, у каждого игрока, в том числе у нападающего, есть действия, помимо заброшенных шайб. И в атаке, и в обороне. Он с этим справляется. Работа в дедлайн? Трансферный процесс не прекращался, но его нужно будет обсуждать, когда будет что обсуждать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.