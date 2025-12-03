Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о перспективах Биро вернуться в основной состав «Ак Барса»

Гатиятулин высказался о перспективах Биро вернуться в основной состав «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (5:3) оценил шансы канадского форварда Брэндона Биро вернуться в основной состав казанского клуба. Нападающий в сезоне сыграл 24 встречи и набрал 7 (1+6) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

«Биро тренируется вместе с командой. У нас есть обойма, ротации как таковой сейчас нет, мы смотрим на физическое состояние игроков, все справляются. Изменения не планировались, но они могут быть в любой момент, к ним важно быть готовым.

В прессе обсуждается, что он легионер. А у нас есть команда, мы не делим игроков так, легионер, не легионер… Нет такого, что он нас не устраивает, но те сочетания, в которых идём, работают, мы пробовали разные по ходу сезона.

У нас есть требования, все ребята их знают, и на сегодняшний день идём в таких сочетаниях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин: Бердин тренируется по индивидуальной программе, есть и медицинские моменты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android