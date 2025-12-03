Гатиятулин высказался о перспективах Биро вернуться в основной состав «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (5:3) оценил шансы канадского форварда Брэндона Биро вернуться в основной состав казанского клуба. Нападающий в сезоне сыграл 24 встречи и набрал 7 (1+6) очков.
«Биро тренируется вместе с командой. У нас есть обойма, ротации как таковой сейчас нет, мы смотрим на физическое состояние игроков, все справляются. Изменения не планировались, но они могут быть в любой момент, к ним важно быть готовым.
В прессе обсуждается, что он легионер. А у нас есть команда, мы не делим игроков так, легионер, не легионер… Нет такого, что он нас не устраивает, но те сочетания, в которых идём, работают, мы пробовали разные по ходу сезона.
У нас есть требования, все ребята их знают, и на сегодняшний день идём в таких сочетаниях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
