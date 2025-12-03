Гатиятулин рассказал о консультациях с Билялетдиновым

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (5:3) рассказал о консультациях с экс-наставником казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

«Мы с Зинэтулой Хайдяровичем общаемся с 2018 года. В прошлом сезоне и по телефону много общались, когда он в Казани – лично. Мне важно его мнение, человек через многое прошёл, это всегда интересно. Где-то он смотрит, где-то высказывает свою позицию, я слушаю.

Принципиальность игры с «Трактором»? Для меня более принципиальные матчи с тренерами, с кем у меня дружеские отношения. Когда матчи проходят в Челябинске, они особенные, там много знакомых на арене, друзей. А здесь просто готовились к матчу с сильным соперником», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.