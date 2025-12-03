Гатиятулин рассказал о консультациях с Билялетдиновым

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (5:3) рассказал о консультациях с экс-наставником казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.
«Мы с Зинэтулой Хайдяровичем общаемся с 2018 года. В прошлом сезоне и по телефону много общались, когда он в Казани – лично. Мне важно его мнение, человек через многое прошёл, это всегда интересно. Где-то он смотрит, где-то высказывает свою позицию, я слушаю.
Принципиальность игры с «Трактором»? Для меня более принципиальные матчи с тренерами, с кем у меня дружеские отношения. Когда матчи проходят в Челябинске, они особенные, там много знакомых на арене, друзей. А здесь просто готовились к матчу с сильным соперником», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 3 декабря 2025
-
23:00
-
22:48
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:09
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:46
-
21:32
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
20:44
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:29
-
19:13
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:09