Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о поражении от «Шанхая»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5)     1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5)     2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4)     2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4)     3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)    

– Обоюдоострая игра. Моментов было достаточно. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были удачливее, забили на один [гол] больше. У нас не получилось.

– Как оцените качество игры на выезде?
– Когда команда проигрывает, всё сразу видно. И передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла нас ошибаться.

– Нет идей разъединить тройку Жаровского?
– Мы только сегодня их соединили. Пробовали Жаровского в других сочетаниях. Когда у нас было много травмированных, эта тройка неплохо смотрелась. Сегодня были моменты. Забей Жар, мы бы так не говорили, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

