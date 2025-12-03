Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о поражении от «Шанхая»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (2:3).
– Обоюдоострая игра. Моментов было достаточно. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были удачливее, забили на один [гол] больше. У нас не получилось.
– Как оцените качество игры на выезде?
– Когда команда проигрывает, всё сразу видно. И передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла нас ошибаться.
– Нет идей разъединить тройку Жаровского?
– Мы только сегодня их соединили. Пробовали Жаровского в других сочетаниях. Когда у нас было много травмированных, эта тройка неплохо смотрелась. Сегодня были моменты. Забей Жар, мы бы так не говорили, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
