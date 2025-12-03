Виктор Козлов отреагировал на приглашение в тренерский штаб сборной «Россия 25»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (2:3) отреагировал на приглашение в тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала. Традиционный турнир впервые пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5) 1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5) 2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4) 2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4) 3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)
– Как получили приглашение в сборную «Россия 25» и почему согласились?
– Когда приглашает сборная, тяжело сказать нет. Получил звонок от Романа Борисовича [Ротенберга], поговорили. Поэтому принял такое решение.
– Непривычно быть в роли ассистента?
– Это сборная. Любая роль в тренерском штабе почётна, – передаёт слова Козлов корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
