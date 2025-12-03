Виктор Козлов отреагировал на приглашение в тренерский штаб сборной «Россия 25»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (2:3) отреагировал на приглашение в тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала. Традиционный турнир впервые пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

– Как получили приглашение в сборную «Россия 25» и почему согласились?

– Когда приглашает сборная, тяжело сказать нет. Получил звонок от Романа Борисовича [Ротенберга], поговорили. Поэтому принял такое решение.

– Непривычно быть в роли ассистента?

– Это сборная. Любая роль в тренерском штабе почётна, – передаёт слова Козлов корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.