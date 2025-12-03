Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о победе в домашней игре с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

– Очень близкая игра. Соперник был хорош. Хорошо, что победили. Здорово вернуться домой. Хорошо, что у нас ещё одна домашняя игра до паузы, хочется вернуться на победную серию.

– Как оцените игру в большинстве?

– Сегодня не забили, хотя у нас была пара возможностей. Она не так хороша, как должна быть. Однако мы победили, это главное. Надеюсь, что поработаем над этим и сделаем этот компонент лучше, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Благодаря победе в этой игре «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.