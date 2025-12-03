Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о победе в домашней игре с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5) 1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5) 2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4) 2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4) 3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)
– Очень близкая игра. Соперник был хорош. Хорошо, что победили. Здорово вернуться домой. Хорошо, что у нас ещё одна домашняя игра до паузы, хочется вернуться на победную серию.
– Как оцените игру в большинстве?
– Сегодня не забили, хотя у нас была пара возможностей. Она не так хороша, как должна быть. Однако мы победили, это главное. Надеюсь, что поработаем над этим и сделаем этот компонент лучше, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Благодаря победе в этой игре «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.
