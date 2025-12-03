«Нет ни эпитетов, ни слов». Форвард «Сибири» Косолапов — о 6:7 со «Спартаком»
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал поражение от «Спартака» в овертайме со счётом 6:7.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5) 2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5) 3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5) 4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4) 4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4) 4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5) 4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5) 5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5) 6:3 Широков (Приски, Уилсон) – 50:59 (5x4) 6:4 Пивчулин (Беляев) – 57:46 (5x5) 6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5) 6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5) 6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)
«Нет ни эпитетов, ни слов, чтобы описать эту игру. Одно радует – забили много голов, порадовали болельщиков. Но два очка в таких матчах нужно брать. Когда в начале второго периода пропустили три, мы мобилизовались, не развалились полностью. Ключевым был не второй, а третий период. Отменённое удаление Порядина не сказалось, дело в наших головах. Сели в оборону, стали переживать за результат. Мои четыре очка отходят на второй план, когда у команды нет победы. В первых матчах мы с Абрамовым играли на эмоциях, у нас наметилась «химия», — цитирует Косолапова сайт КХЛ.
