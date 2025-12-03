«Нет ни эпитетов, ни слов». Форвард «Сибири» Косолапов — о 6:7 со «Спартаком»

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал поражение от «Спартака» в овертайме со счётом 6:7.

«Нет ни эпитетов, ни слов, чтобы описать эту игру. Одно радует – забили много голов, порадовали болельщиков. Но два очка в таких матчах нужно брать. Когда в начале второго периода пропустили три, мы мобилизовались, не развалились полностью. Ключевым был не второй, а третий период. Отменённое удаление Порядина не сказалось, дело в наших головах. Сели в оборону, стали переживать за результат. Мои четыре очка отходят на второй план, когда у команды нет победы. В первых матчах мы с Абрамовым играли на эмоциях, у нас наметилась «химия», — цитирует Косолапова сайт КХЛ.