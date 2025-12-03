Барабанов рассказал о планах «Ак Барса» на паузу на игры сборной

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после победного матча с «Трактором» (5:3) рассказал о планах казанского клуба на паузу на игры сборной. Кубок Первого канала впервые пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

«Выиграли за счёт командных действий. Очень много работаем на партнёров, отсюда и результат. Мой гол? Увидел свободное пространство и решил бросить.

Не сказал бы, что у нас были проблемы в атаке. У нас и на выезде было очень много хороших моментов. Там хромала реализация. Сегодня получилось забить. Постараемся выжать максимум на выезде, несколько игр всего до паузы.

Во время перерыва на матчи сборных, скорее всего, будет пару дней выходных. Отдохнём, перезарядимся, наберём эмоций и продолжим работать», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.