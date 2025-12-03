Скидки
Барабанов рассказал о планах «Ак Барса» на паузу на игры сборной

Барабанов рассказал о планах «Ак Барса» на паузу на игры сборной
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после победного матча с «Трактором» (5:3) рассказал о планах казанского клуба на паузу на игры сборной. Кубок Первого канала впервые пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

«Выиграли за счёт командных действий. Очень много работаем на партнёров, отсюда и результат. Мой гол? Увидел свободное пространство и решил бросить.

Не сказал бы, что у нас были проблемы в атаке. У нас и на выезде было очень много хороших моментов. Там хромала реализация. Сегодня получилось забить. Постараемся выжать максимум на выезде, несколько игр всего до паузы.

Во время перерыва на матчи сборных, скорее всего, будет пару дней выходных. Отдохнём, перезарядимся, наберём эмоций и продолжим работать», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

