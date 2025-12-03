Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» высказался о победном матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» высказался о победном матче с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 Б) в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Зернов (Саморуков, Охотюк) – 03:30 (5x5)     1:1 Фирстов (Виноградов, Сизов) – 26:15 (5x5)     1:2 Летунов (Конюшков, Соколов) – 30:12 (5x4)     2:2 Соркин (Гурьянов, Дроздов) – 36:23 (5x4)     3:2 Патрихаев (Карнаухов) – 42:06 (5x5)     3:3 Ткачёв (Виноградов, Атанасов) – 43:27 (5x5)     3:4 Шавин (Чефанов) – 44:33 (5x5)     4:4 Зернов (Провольнев, Рой) – 51:24 (5x5)     4:5 Чефанов – 65:00    

«Хотел бы свою команду поздравить с победой! Хотел бы поздравить с победой ту большую аудиторию, которая нас поддерживала! Перед матчем было ощущение, что одной—двумя шайбами не отделаемся, так и получилось. Яркий матч — интересный в плане развития, в плане сюжета. Для нас — хороший итог», — приводит слова Исакова сайт «Торпедо».

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 5 декабря в гостях встретится с «Трактором». «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» в Москве победило ХК ЦСКА по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android