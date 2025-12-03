Главный тренер «Торпедо» высказался о победном матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 Б) в Москве.

«Хотел бы свою команду поздравить с победой! Хотел бы поздравить с победой ту большую аудиторию, которая нас поддерживала! Перед матчем было ощущение, что одной—двумя шайбами не отделаемся, так и получилось. Яркий матч — интересный в плане развития, в плане сюжета. Для нас — хороший итог», — приводит слова Исакова сайт «Торпедо».

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 5 декабря в гостях встретится с «Трактором». «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».