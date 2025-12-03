Скидки
Результаты матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 3 декабря 2025 года:

«Сибирь» – «Спартак» — 6:7 ОТ;
«Автомобилист» – «Металлург» — 5:6;
«Ак Барс» – «Трактор» — 5:3;
«Северсталь» – «Динамо» М — 0:1 ОТ;
«Шанхайские Драконы» – «Салават Юлаев» — 3:2;
ЦСКА – «Торпедо» — 4:5 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 34 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 52 очка после 33 игр.

