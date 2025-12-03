Пи Кей Суббэн: Андрей Марков оставил в моей памяти неизгладимый след

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн высоко оценил вклад его бывшего одноклубника по «Монреаль Канадиенс» Андрея Маркова в игру канадской команды.

«Андрей Марков оставил в моей памяти неизгладимый след. У меня на майке был номер 76, что было небольшой данью уважения, поскольку перевернутая 6 даёт 9, что символизирует 79.

Я стремился отразить его преданность делу и лидерские качества на льду. Было очень вдохновляюще наблюдать за преданностью Андрея как отца, мужа и друга. Слава Генералу, сегодня и каждый вечер!» — написал Суббэн на своей странице в социальной сети Х.

Перед матчем «Монреаля» с «Виннипег Джетс» пройдёт торжественная церемония в честь Андрея Маркова. Ранее в этом году НХЛ включила Маркова в первую «Команду четверти века» «Канадиенс». Андрей Марков провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих матчах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка.