Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Южный Урал» — 5:2;
«Торос» – «Торпедо-Горький» — 2:4;
«Ижсталь» – «Химик» — 1:2 Б;
«Дизель» – «Омские Крылья» — 0:4;
«Олимпия» – «Звезда» — 3:2.
АКМ – «Рубин» — 3:4 Б;
«Рязань-ВДВ» – «Зауралье» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 51 очко в 31 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android