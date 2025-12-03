Результаты матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 декабря 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Южный Урал» — 5:2;

«Торос» – «Торпедо-Горький» — 2:4;

«Ижсталь» – «Химик» — 1:2 Б;

«Дизель» – «Омские Крылья» — 0:4;

«Олимпия» – «Звезда» — 3:2.

АКМ – «Рубин» — 3:4 Б;

«Рязань-ВДВ» – «Зауралье» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 51 очко в 31 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх).