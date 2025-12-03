Результаты матчей МХЛ на 3 декабря 2025 года

Сегодня, 3 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 3 декабря 2025 года:

«АКМ Юниор» – МХК «Атлант» — 3:4;

«Красноярские Рыси» – «АКМ Новомосковск» — 1:3;

«Белые Медведи» – Академия Михайлова — 3:2;

«Ладья» – «Сибирские Снайперы» — 2:0;

«Реактор» – «Локо-76» — 3:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 43 очка после 29 матчей.



В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.