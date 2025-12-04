Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виноградов бил по лицу Ерёменко, Чуркин выбивал клюшку у вратаря. Фото победы «Торпедо»

Виноградов бил по лицу Ерёменко, Чуркин выбивал клюшку у вратаря. Фото победы «Торпедо»
Комментарии

3 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4 Б.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов, по шайбе забросили Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты нижегородского клуба, победный бросок на счету Ильи Чефанова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android