Виноградов бил по лицу Ерёменко, Чуркин выбивал клюшку у вратаря. Фото победы «Торпедо»

3 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4 Б.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов, по шайбе забросили Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты нижегородского клуба, победный бросок на счету Ильи Чефанова.