Бовиллье оценил действия Овечкина и Макмайкла в эпизоде с победным голом «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Результативными передачами отметились Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин.

«Отличное понимание эпизода у обоих. Во-первых, Майки заблокировал бросок в конце меньшинства и сразу понёсся вперёд. А Овечкин сделал великолепный пас. И Майки — потрясающее игровое мышление. Мне оставалось лишь протолкнуть шайбу в сетку», — приводит слова Бовилье официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд. В следующем матче столичный клуб встретится с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 4 декабря.