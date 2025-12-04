Бовиллье оценил действия Овечкина и Макмайкла в эпизоде с победным голом «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Результативными передачами отметились Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp) 1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28 1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18 1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18
«Отличное понимание эпизода у обоих. Во-первых, Майки заблокировал бросок в конце меньшинства и сразу понёсся вперёд. А Овечкин сделал великолепный пас. И Майки — потрясающее игровое мышление. Мне оставалось лишь протолкнуть шайбу в сетку», — приводит слова Бовилье официальный сайт столичного клуба.
«Вашингтон» одержал пятую победу подряд. В следующем матче столичный клуб встретится с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 4 декабря.
