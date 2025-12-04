«Немного раздражает». Тренер «Вашингтона» высказался о проблеме плотного графика в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах в команде из-за плотного графика столичной команды.

«Плотный график? Это однозначно сказалось на нас. У нас значительно меньше времени на тренировки, что немного раздражает. Приходится выбирать, когда проводить встреч с командой и регулировать их продолжительность. Когда удаётся всех собрать, приходится придумывать нестандартные схемы работы — я не скажу, что у нас всё идеально, — но мы ищем способы отрабатывать элементы, не обязательно приезжая на арену и выходя на лёд одной и той же группой.

Сжатый график даёт о себе знать, но мы стараемся с этим справляться. Как тренерский штаб, мы делаем всё возможное, чтобы правильно планировать и находить пути для развития нашей игры и прогресса в сезоне, хотя у всех команды одинаковые трудности.

Нельзя использовать это как оправдание или как костыль. Все 32 команды столкнулись с теми же проблемами, так что лучше привыкать к такому ритму, адаптироваться и искать способ добиваться результатов в этих условиях — какие‑то команды это сделают. Я уверен, что найдётся коллектив, который будет выигрывать при плотном расписании, и я хотел бы, чтобы это были мы», — приводит слова Карбери официальный сайт столичной команды.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции. В активе команды Спенсера Карбери 34 очка после 27 сыгранных встреч.

