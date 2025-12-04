В «Далласе» сделали заявление о тяжёлой травме Сегина после столкновения с Гавриковым

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен высказался о тяжёлой травме нападающего своей команды Тайлера Сегина, который вероятно, выбыл до конца сезона из-за повреждения передней крестообразной связки. Напомним, 33-летний форвард получил травму в недавнем матче НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (2:3) после столкновения с российским защитником «рейнджеров» Владиславом Гавриковым.

«К сожалению, у Тайлера повреждение крестообразной связки — он выбыл на несколько месяцев. Я ещё не разговаривал с ним, но, по всей вероятности, он не сыграет до конца сезона. Сегодня нам тяжело из‑за этой новости, но теперь другим игрокам придётся брать на себя ответственность. У остальных команд похожая ситуация. У нас много травм и плотный календарь, так что остаётся лишь продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Галуцена пресс‑служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний канадский форвард провёл 27 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Сегин сыграл 1016 матчей, в которых записал на свой счёт 826 (367+459) очков с показателем полезности «+99». Отметим, Тайлер Сегин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (2011) и чемпион мира в составе сборной Канады (2015).

