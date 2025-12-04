В НХЛ назвали условие, при котором игроки из лиги поедут на ОИ-2026 в Италии

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что игроки из НХЛ могут не поехать на Олимпийские игры‑2026 в Италии, если не будет готов каток с североамериканскими (NHL‑) размерами.

«Будет ли НХЛ отправлять игроков на Олимпиаду, во многом зависит от того, насколько высока вероятность того, что арена не будет достроена. Если площадка не будет готова, игроков НХЛ на Играх не окажется», — приводит слова Дэйли издание Daily Faceoff.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия. По словам помощника тренера сборной Канады Питера Дебура, лёд на новой арене будет на метр меньше стандартов НХЛ.

В июле в штаб‑квартире Международной федерации хоккея (ИИХФ) было подписано соглашение, по которому хоккеисты НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире — в 2026 году и также на Играх 2030 года.

