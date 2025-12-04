«Филадельфия» забила три гола за 59 секунд с участием Мичкова и Гребёнкина — видео

«Филадельфия Флайерз» забросила три шайбы на отрезке в 59 секунд в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). При этом результативными передачами отметились российские хоккеисты «Флайерз» — 20-летний нападающий Матвей Мичков и 22-летний нападающий Никита Гребёнкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На девятой минуте игры в розыгрыше большинства хозяевами площадки Мичков на левом фланге отдал передачу назад Трэвису Конечны под бросок со средней дистанции, шайба влетела в сетку при помехах для обзора вратаря на игровом времени 8.26.

После этого тренерский штаб «Баффало» взял неудачный видеопросмотр и гости снова остались в меньшинстве, по итогу позиционного розыгрыша шайба влетела в сетку их ворот на 9.04 после диагональной передачи Тревора Зеграса и рикошета от конька защитника, Мичков в этот момент находился на льду и поучаствовал в комбинации без ассиста.

После возобновления игры в равных составах Никита Гребёнкин на чужой синей линии помешал игрокам «Баффало» вывести шайбу из зоны и отдал её Бобби Бринку, который разыграл «двоечку» с Ноа Кейтсом и поразил ворота на 9.25.