«Даллас» нанёс «Нью-Джерси» четвёртое поражение подряд. Рантанен и Робертсон отличились

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз». Уверенную победу одержали гости со счётом 3:0. Таким образом, «Дэвилз» потерпели четвёртое поражение подряд.

В составе победителей голами отметились Миро Хейсканен (1+1), Джейсон Робертсон и Микко Рантанен. Российские игроки — защитник «Старз» Илья Любушкин и форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк — очков не набрали.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится дома с «Вегас Голден Найтс». «Даллас» сыграет на своём льду с «Сан-Хосе Шаркс». Оба матча пройдут 6 декабря.

