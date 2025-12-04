Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Даллас Старз, результат матча 4 декабря 2025, счёт 0:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» нанёс «Нью-Джерси» четвёртое поражение подряд. Рантанен и Робертсон отличились
Комментарии

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз». Уверенную победу одержали гости со счётом 3:0. Таким образом, «Дэвилз» потерпели четвёртое поражение подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хейсканен (Хинц, Бенн) – 31:34     0:2 Робертсон (Линделль, Бенн) – 37:36     0:3 Рантанен (Линделль, Хейсканен) – 47:05    

В составе победителей голами отметились Миро Хейсканен (1+1), Джейсон Робертсон и Микко Рантанен. Российские игроки — защитник «Старз» Илья Любушкин и форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк — очков не набрали.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится дома с «Вегас Голден Найтс». «Даллас» сыграет на своём льду с «Сан-Хосе Шаркс». Оба матча пройдут 6 декабря.

