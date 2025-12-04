Три очка Мичкова и Гребёнкина помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало»

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами, его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин оформил один ассист. Защитник «Флайерз» Егор Замула очков не набрал.

Голы «Филадельфии» забивали Трэвис Конечны, Тревор Зеграс, Бобби Бринк, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт, за «Баффало» отличились Джейсон Цукер и Боуэн Байрэм