Ассист Демидова помог «Монреалю» обыграть «Виннипег» в НХЛ

В Ньюарке на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений из двух матчей. У «Виннипега» лишь одна победа в семи последних играх.

В составе хозяев голами отличились Юрай Слафковски и Оливер Капанен. Российский форвард Иван Демидов отметился результативной передачей. Победный буллит в активе Коула Кофилда. У гостей забивали Марк Шайфли (1+1) и Кайл Коннор (1+1).

В следующем матче «Монреаль» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 7 декабря. «Виннипег» сыграет на своём льду с «Баффало Сэйбрз» 7 декабря.

