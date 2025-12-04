Скидки
Монреаль Канадиенс — Виннипег Джетс, результат матча 4 декабря 2025, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Демидова помог «Монреалю» обыграть «Виннипег» в НХЛ
В Ньюарке на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений из двух матчей. У «Виннипега» лишь одна победа в семи последних играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Демело) – 18:35     1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 29:59 (pp)     1:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 31:53     2:2 Капанен (Демидов, Тексье) – 34:03     3:2 Кофилд – 65:00    

В составе хозяев голами отличились Юрай Слафковски и Оливер Капанен. Российский форвард Иван Демидов отметился результативной передачей. Победный буллит в активе Коула Кофилда. У гостей забивали Марк Шайфли (1+1) и Кайл Коннор (1+1).

В следующем матче «Монреаль» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 7 декабря. «Виннипег» сыграет на своём льду с «Баффало Сэйбрз» 7 декабря.

Календарь регулярки НХЛ
Турнирная таблица регулярки НХЛ
