Александр Овечкин забил 910-й гол за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 910-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился на 9-й минуте первого периода матча с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 15 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1518 матчей, в которых он забил 910 голов и сделал 741 результативную передачу. Кроме того, данный гол стал для Александра Овечкина 987-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

