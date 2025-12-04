Скидки
Александр Овечкин забил 910-й гол за карьеру в НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 910-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился на 9-й минуте первого периода матча с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, Дьюхейм) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:34    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 15 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1518 матчей, в которых он забил 910 голов и сделал 741 результативную передачу. Кроме того, данный гол стал для Александра Овечкина 987-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
