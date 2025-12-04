Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитым голом на девятой минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Тем самым 40-летний форвард продлил свою текущую серию с набранными очками до шести матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)    

Ранее Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), голом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (4:3), передачей в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), голом и передачей в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), а также двумя ассистами в выездной игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

В ходе серии по состоянию на текущую минуту капитан «Вашингтона» набрал восемь очков (3+5).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками

Материалы по теме
Александр Овечкин забил 910-й гол за карьеру в НХЛ
Овечкин забросил 987 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 29 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android