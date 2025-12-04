Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитым голом на девятой минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Тем самым 40-летний форвард продлил свою текущую серию с набранными очками до шести матчей.

Ранее Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), голом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (4:3), передачей в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), голом и передачей в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), а также двумя ассистами в выездной игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

В ходе серии по состоянию на текущую минуту капитан «Вашингтона» набрал восемь очков (3+5).

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками