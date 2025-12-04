Видео 910-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). 40-летний форвард забил первый гол в матче, отличившись на 9-й минуте игры.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данной шайбы, которая стала для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 987-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 910-й в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 13 голов и 15 результативных передач в 28 матчах соревнования.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу столичной команды.

