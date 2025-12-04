Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов сравнялся по набранным очкам с лидером гонки новичков НХЛ в сезоне-2025/2026 форвардом «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке. В активе Демидова 20 (6+14) очков в 26 матчах, в ночь с 3 на 4 декабря мск он отметился результативной передачей в домашней игре с «Виннипег Джетс» (3:2 Б).

В активе Сеннеке также 20 очков (7 заброшенных шайб и 13 результативных передач) в 26 играх.

Третье место в гонке новичков занимает защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер — 19 (8+11) очков в 27 матчах.

