Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов сравнялся по набранным очкам с лидером гонки новичков НХЛ в сезоне-2025/2026 форвардом «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке. В активе Демидова 20 (6+14) очков в 26 матчах, в ночь с 3 на 4 декабря мск он отметился результативной передачей в домашней игре с «Виннипег Джетс» (3:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Демело) – 18:35     1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 29:59 (pp)     1:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 31:53     2:2 Капанен (Демидов, Тексье) – 34:03     3:2 Кофилд – 65:00    

В активе Сеннеке также 20 очков (7 заброшенных шайб и 13 результативных передач) в 26 играх.

Третье место в гонке новичков занимает защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер — 19 (8+11) очков в 27 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

