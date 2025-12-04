40-летний Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в 2025 году

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). 40-летний форвард забил 40-й гол в календарном 2025 году.

Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 987-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 910-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 13 голов и 15 результативных передач в 28 матчах соревнования.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу столичной команды. Данная шайба стала первой для «Кэпиталз» в этом матче.

Главные рекорды Александра Овечкина: