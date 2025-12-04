Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в 2025 году

40-летний Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в 2025 году
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). 40-летний форвард забил 40-й гол в календарном 2025 году.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)    

Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 987-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 910-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 13 голов и 15 результативных передач в 28 матчах соревнования.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу столичной команды. Данная шайба стала первой для «Кэпиталз» в этом матче.

Материалы по теме
20 лет противостоянию Овечкина и Кросби в НХЛ! Что от них ждали перед дебютом?
20 лет противостоянию Овечкина и Кросби в НХЛ! Что от них ждали перед дебютом?

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android