40-летний Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в 2025 году
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). 40-летний форвард забил 40-й гол в календарном 2025 году.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25 0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05 0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35 0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh) 0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)
Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 987-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 910-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 13 голов и 15 результативных передач в 28 матчах соревнования.
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:0 в пользу столичной команды. Данная шайба стала первой для «Кэпиталз» в этом матче.
Главные рекорды Александра Овечкина:
