Овечкин забросил 988 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 28 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Голы на девятой и на 23-й минутах встречи довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 988 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 988 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 28 шайб.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ