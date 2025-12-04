Скидки
Хоккей

Александр Овечкин забил 911-й гол за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 911-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился на 23-й минуте матча с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:0 в пользу гостей. Для Овечкина этой вторая шайба в матче. Ранее он поразил ворота соперника на девятой минуте первого периода.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1518 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 741 результативную передачу. Кроме того, данный гол стал для Александра Овечкина 988-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

Видео 910-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

