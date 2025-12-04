40-летний Овечкин забил первый гол в сезоне из своего «офиса»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Это его первый гол из «офиса» в сезоне-2025/2026.

40-летний капитан «столичных», забросивший 14 шайб в 28 встречах, впервые в этом сезоне поразил ворота соперников из левого круга вбрасывания, который носит название «офис Овечкина».

Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). На момент написания новости завершился первый период. Счёт 5:0 в пользу столичной команды.

Материалы по теме Видео Видео 911-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Главные рекорды Александра Овечкина: