40-летний Овечкин забил первый гол в сезоне из своего «офиса»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Это его первый гол из «офиса» в сезоне-2025/2026.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25 0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05 0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35 0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh) 0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp) 0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34 0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03
40-летний капитан «столичных», забросивший 14 шайб в 28 встречах, впервые в этом сезоне поразил ворота соперников из левого круга вбрасывания, который носит название «офис Овечкина».
Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). На момент написания новости завершился первый период. Счёт 5:0 в пользу столичной команды.
Главные рекорды Александра Овечкина:
