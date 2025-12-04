Видео 911-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). На 23-й минуте игры 40-летний форвард реализовал большинство, установив текущий счёт 5:0 в пользу «столичных» и забросив свою 911-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе позиционного розыгрыша «Вашингтоном» численного преимущества Овечкин на границе своего «офиса» в левом круге вбрасывания получил поперечный пас от Райана Леонарда, подобравшего шайбу на пятачке после дальнего броска защитника Джейкоба Чикрана, и поразил дальний верхний угол ворот переместившегося в ближний Алекса Недельковича.