Главная Хоккей Новости

Видео 911-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). На 23-й минуте игры 40-летний форвард реализовал большинство, установив текущий счёт 5:0 в пользу «столичных» и забросив свою 911-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе позиционного розыгрыша «Вашингтоном» численного преимущества Овечкин на границе своего «офиса» в левом круге вбрасывания получил поперечный пас от Райана Леонарда, подобравшего шайбу на пятачке после дальнего броска защитника Джейкоба Чикрана, и поразил дальний верхний угол ворот переместившегося в ближний Алекса Недельковича.

