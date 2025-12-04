Александр Овечкин вплотную приблизился к ветеранскому достижению Горди Хоу

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в первых двух периодах гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» и вплотную приблизился к ветеранскому достижению Горди Хоу в первых 28 играх сезона.
Как сообщает статистический портал StatsCentre, Овечкин, забивший 14 голов в текущем сезоне в 28 встречах, в шаге от повторения достижения, которое первым в истории установил Горди Хоу. Ему удалось забросить 15 шайб в возрасте 40 лет и старше на данном отрезке регулярки в сезоне-1968/1969 Хоу. На третьей строчке располагается также показатель легендарного Хоу, забрасывавшего по 13 шайб дважды подряд в первые 28 матчей сезона в кампаниях-1969/1970 и 1970/1971.
Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:0 в пользу столичной команды.
- 4 декабря 2025
