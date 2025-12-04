Скидки
Александр Овечкин вплотную приблизился к ветеранскому достижению Горди Хоу

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в первых двух периодах гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» и вплотную приблизился к ветеранскому достижению Горди Хоу в первых 28 играх сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03    

Как сообщает статистический портал StatsCentre, Овечкин, забивший 14 голов в текущем сезоне в 28 встречах, в шаге от повторения достижения, которое первым в истории установил Горди Хоу. Ему удалось забросить 15 шайб в возрасте 40 лет и старше на данном отрезке регулярки в сезоне-1968/1969 Хоу. На третьей строчке располагается также показатель легендарного Хоу, забрасывавшего по 13 шайб дважды подряд в первые 28 матчей сезона в кампаниях-1969/1970 и 1970/1971.

Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США). На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:0 в пользу столичной команды.

