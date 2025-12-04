Овечкин забил первые голы в матче обоим вратарям «Сан-Хосе», Аскарова заменили при 0:4

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), поразив при этом ворота обоих вратарей «акул».

На девятой минуте игры Овечкин открыл счёт, забросив первую шайбу в ворота игравшего за «Шаркс» с первых минут российского голкипера Ярослава Аскарова. На 18-й минуте матча после четвёртой пропущенной шайбы с 12 бросков Аскаров был заменён. На 23-й минуте Александр реализовал большинство, забив первый гол в матче сменившему Ярослава Алексу Недельковичу.

