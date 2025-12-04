Овечкин оформил дубль в матче НХЛ, «Реал» разгромил «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», «Реал» с дублем форварда Килиана Мбаппе разгромил «Атлетик» из Бильбао в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, «Бруклин Нетс» выиграл второй матч подряд в НБА, одержав победу в матче с «Чикаго Буллз», где защитник Егор Дёмин набрал 10 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил 911-й гол за карьеру в НХЛ.
- Мадридский «Реал» разгромил «Атлетик» из Бильбао. У Мбаппе два гола и ассист.
- 10 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд в игре с «Чикаго».
- Три очка Мичкова и Гребёнкина помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало».
- Чемпионка Европы в прыжках в воду приняла гражданство России и отказалась от украинского.
- «Ливерпуль» избежал поражения в матче АПЛ с «Сандерлендом».
- «Торпедо» в Москве победило ХК ЦСКА по буллитам.
- Дабл-дабл Николы Йокича и 52 очка Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Индиану» в НБА.
- «Наполи» победил «Кальяри» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
- «Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Трактор».
- «Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 14-го тура АПЛ.
- Ассист Демидова помог «Монреалю» обыграть «Виннипег» в НХЛ.
- Кори Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025-го, Соболенко — 2-я.
- В НХЛ назвали условие, при котором игроки из лиги поедут на ОИ-2026 в Италии.
- «Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь».
