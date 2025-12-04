Овечкин оформил дубль в матче НХЛ, «Реал» разгромил «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», «Реал» с дублем форварда Килиана Мбаппе разгромил «Атлетик» из Бильбао в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, «Бруклин Нетс» выиграл второй матч подряд в НБА, одержав победу в матче с «Чикаго Буллз», где защитник Егор Дёмин набрал 10 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».