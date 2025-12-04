Скидки
Главная Хоккей Новости

4 декабря главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, водные виды спорта, Александр Овечкин, Мбаппе

Овечкин оформил дубль в матче НХЛ, «Реал» разгромил «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», «Реал» с дублем форварда Килиана Мбаппе разгромил «Атлетик» из Бильбао в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, «Бруклин Нетс» выиграл второй матч подряд в НБА, одержав победу в матче с «Чикаго Буллз», где защитник Егор Дёмин набрал 10 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил 911-й гол за карьеру в НХЛ.
  2. Мадридский «Реал» разгромил «Атлетик» из Бильбао. У Мбаппе два гола и ассист.
  3. 10 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд в игре с «Чикаго».
  4. Три очка Мичкова и Гребёнкина помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало».
  5. Чемпионка Европы в прыжках в воду приняла гражданство России и отказалась от украинского.
  6. «Ливерпуль» избежал поражения в матче АПЛ с «Сандерлендом».
  7. «Торпедо» в Москве победило ХК ЦСКА по буллитам.
  8. Дабл-дабл Николы Йокича и 52 очка Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Индиану» в НБА.
  9. «Наполи» победил «Кальяри» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
  10. «Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Трактор».
  11. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 14-го тура АПЛ.
  12. Ассист Демидова помог «Монреалю» обыграть «Виннипег» в НХЛ.
  13. Кори Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025-го, Соболенко — 2-я.
  14. В НХЛ назвали условие, при котором игроки из лиги поедут на ОИ-2026 в Италии.
  15. «Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь».
