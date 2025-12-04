Демидов стал вторым по скорости тинейджером в истории «Монреаля» с 20 очками в сезоне
Поделиться
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в домашней игре с «Виннипег Джетс» (3:2 Б). Демидов стал вторым по скорости хоккеистом в возрасте до 21 года в истории «Монреаля», добравшимся до отметки в 20 набранных очков в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Демело) – 18:35 1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 29:59 (pp) 1:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 31:53 2:2 Капанен (Демидов, Тексье) – 34:03 3:2 Кофилд – 65:00
В активе Демидова 20 (6+14) очков в 26 матчах текущего сезона. Лишь Стефан Рише в возрасте до 21 года добирался до отметки в 20 набранных очков в сезоне за «Монреаль» быстрее россиянина. Канадский форвард набрал 20 очков за 19 матчей сезона-1985/1986.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Демидов провёл 28 матчей и набрал 22 (7+15) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:40
-
08:32
-
08:24
-
08:20
-
08:03
-
07:43
-
07:43
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:08
-
07:06
-
06:52
-
06:47
-
06:46
-
06:38
-
06:37
-
06:18
-
05:58
-
05:46
-
04:42
-
04:34
-
04:07
-
03:23
-
02:57
-
01:41
- 3 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:05