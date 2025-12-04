Скидки
Демидов стал вторым по скорости тинейджером в истории «Монреаля» с 20 очками в сезоне

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в домашней игре с «Виннипег Джетс» (3:2 Б). Демидов стал вторым по скорости хоккеистом в возрасте до 21 года в истории «Монреаля», добравшимся до отметки в 20 набранных очков в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Демело) – 18:35     1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 29:59 (pp)     1:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 31:53     2:2 Капанен (Демидов, Тексье) – 34:03     3:2 Кофилд – 65:00    

В активе Демидова 20 (6+14) очков в 26 матчах текущего сезона. Лишь Стефан Рише в возрасте до 21 года добирался до отметки в 20 набранных очков в сезоне за «Монреаль» быстрее россиянина. Канадский форвард набрал 20 очков за 19 матчей сезона-1985/1986.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Демидов провёл 28 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ
