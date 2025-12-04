Александр Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по очкам в большинстве, догнав Яромира Ягра

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в большинстве на 23-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Благодаря этому Овечкин набрал 610 очков (328+282) в большинстве за карьеру.
Александр поднялся на 10-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству очков в большинстве, догнав Яромира Ягра, в активе которого также 610 очков, но с меньшим количеством заброшенных шайб (217+393). У находящегося на девятой строчке Фила Хаусли — 612 очков в большинстве (129+483).
Рекордсменом НХЛ по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки — 890 (204+686).
Видео: Главные рекорды Александра Овечкина
