Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по очкам в большинстве, догнав Яромира Ягра

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в большинстве на 23-й минуте выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Благодаря этому Овечкин набрал 610 очков (328+282) в большинстве за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

Александр поднялся на 10-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству очков в большинстве, догнав Яромира Ягра, в активе которого также 610 очков, но с меньшим количеством заброшенных шайб (217+393). У находящегося на девятой строчке Фила Хаусли — 612 очков в большинстве (129+483).

Рекордсменом НХЛ по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки — 890 (204+686).

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина

