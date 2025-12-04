Только Уэйн Гретцки опережает Александра Овечкина по матчам с двумя и более голами

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в первых двух периодах гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США).

Как сообщает инсайдер Том Гиллити в соцсети X, это 181-й матч Овечкина с несколькими голами. Больше только у Уэйна Гретцки — 189. Бретт Халл занимает третье место со 158 заброшенными шайбами.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:0 в пользу столичной команды. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.

Материалы по теме Александр Овечкин вплотную приблизился к ветеранскому достижению Горди Хоу

Главные рекорды Александра Овечкина: