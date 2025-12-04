Только Уэйн Гретцки опережает Александра Овечкина по матчам с двумя и более голами
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в первых двух периодах гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25 0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05 0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35 0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh) 0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp) 0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34 0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03 1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)
Как сообщает инсайдер Том Гиллити в соцсети X, это 181-й матч Овечкина с несколькими голами. Больше только у Уэйна Гретцки — 189. Бретт Халл занимает третье место со 158 заброшенными шайбами.
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:0 в пользу столичной команды. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.
Главные рекорды Александра Овечкина:
