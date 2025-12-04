Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче

В Сан-Хосе на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:1.
40-летний российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Ещё две шайбы за «Вашингтон» забросил Райан Леонард. По голу в составе столичного клуба забили Сонни Милано, Брэндон Дьюхейм и Дилан Строум. Результативной передачей отметился защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Вратарь «акул» Ярослав Аскаров был заменён после четырёх пропущенных шайб в первом периоде.
На счету Александра Овечкина теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 988 шайб в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 28 шайб.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
