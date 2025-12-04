Скидки
Сан-Хосе – Вашингтон, результат матча 4 декабря 2025, счет 1:7, НХЛ 2025/2026

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче
Комментарии

В Сан-Хосе на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

40-летний российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Ещё две шайбы за «Вашингтон» забросил Райан Леонард. По голу в составе столичного клуба забили Сонни Милано, Брэндон Дьюхейм и Дилан Строум. Результативной передачей отметился защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Вратарь «акул» Ярослав Аскаров был заменён после четырёх пропущенных шайб в первом периоде.

На счету Александра Овечкина теперь 911 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 988 шайб в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 28 шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
