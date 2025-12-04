Скидки
Российский голкипер «Анахайма» Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ в матче с «Ютой»

Российский голкипер «Анахайм Дакс» Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ в матче с «Ютой Мамонт» (0:7). Вратарь вышел на замену после второго периода и пропустил три шайбы за третий период.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Круз (Карконе, Макбэйн) – 05:59     0:2 Гюнтер (Коул) – 10:30     0:3 Коул (Ламурё, Петерка) – 25:43     0:4 Петерка (Шмальц, Келлер) – 34:34     0:5 О'Брайен (Макбэйн, Дурзи) – 41:41     0:6 Петерка (Гюнтер, Келлер) – 50:06 (pp)     0:7 Келлер (Петерка, Шмальц) – 52:52    

Бутеец — воспитанник команды «Белые Медведи» (Челябинск), играл в её составе в МХЛ с сезона-2019/2020 до сезона-2021/2022. В прошлом сезоне Вячеслав провёл 35 встреч за «Челмет» в ВХЛ и одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков. В сезоне-2023/2024 голкипер дебютировал в КХЛ за «Трактор» во встрече с московским «Динамо», в котором пропустил три гола и был заменён по ходу игры.

23-летний россиянин был выбран «Дакс» на драфте 2022 года в шестом раунде под общим 178-м номером. В этом сезоне он одержал пять побед в 10 встречах за «Сан-Диего» в АХЛ и «Тулса Ойлерз» – в ECHL.

