Российский голкипер «Анахайма» Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ в матче с «Ютой»

Российский голкипер «Анахайм Дакс» Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ в матче с «Ютой Мамонт» (0:7). Вратарь вышел на замену после второго периода и пропустил три шайбы за третий период.

Бутеец — воспитанник команды «Белые Медведи» (Челябинск), играл в её составе в МХЛ с сезона-2019/2020 до сезона-2021/2022. В прошлом сезоне Вячеслав провёл 35 встреч за «Челмет» в ВХЛ и одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков. В сезоне-2023/2024 голкипер дебютировал в КХЛ за «Трактор» во встрече с московским «Динамо», в котором пропустил три гола и был заменён по ходу игры.

23-летний россиянин был выбран «Дакс» на драфте 2022 года в шестом раунде под общим 178-м номером. В этом сезоне он одержал пять побед в 10 встречах за «Сан-Диего» в АХЛ и «Тулса Ойлерз» – в ECHL.