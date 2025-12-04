Овечкин повторил рекорд по числу матчей с двумя и более голами в возрасте 30+ в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ, повторив рекорд лиги по числу матчей с двумя и более голами в возрасте старше 30 лет. Форвард отличился на на девятой и 23-й минутах матча с «Сан-Хосе Шаркс», который завершился недавно на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) разгромной победой столичной команды со счётом 7:1.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, это 81-й матч Овечкина с несколькими голами в НХЛ в возрасте 30+. Это повторение лучшего результата в истории лиги, коим является показатель Фила Эспозито (81). Третье место с 70 матчами с двумя и более голами после 30 лет занимает легендарный Горди Хоу.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.
