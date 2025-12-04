Скидки
Хоккей

Овечкин повторил рекорд по числу матчей с двумя и более голами в возрасте 30+ в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ, повторив рекорд лиги по числу матчей с двумя и более голами в возрасте старше 30 лет. Форвард отличился на на девятой и 23-й минутах матча с «Сан-Хосе Шаркс», который завершился недавно на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) разгромной победой столичной команды со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой, Чикран) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это 81-й матч Овечкина с несколькими голами в НХЛ в возрасте 30+. Это повторение лучшего результата в истории лиги, коим является показатель Фила Эспозито (81). Третье место с 70 матчами с двумя и более голами после 30 лет занимает легендарный Горди Хоу.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач.

