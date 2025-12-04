Результаты матчей НХЛ на 4 декабря 2025 года

В ночь на 4 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 декабря 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Даллас Старз» — 0:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Виннипег Джетс» — 3:2 Б;

«Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз» — 5:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:7;

«Анахайм Дакс» – «Юта Мамонт» — 0:7.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 26 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка после 25 встреч.