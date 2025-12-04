Овечкин — 2-й в гонке снайперов и 3-й в гонке бомбардиров НХЛ среди российских игроков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к лидеру гонки снайперов и поднялся в топ-3 гонки бомбардиров сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 3 на 4 декабря мск в выездной игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 40-летний Овечкин оформил дубль, после чего на его счету стало 14 заброшенных шайб и 29 очков (14+15) в 28 матчах.

Лидирует в гонке российских снайперов нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого 17 голов в 27 матчах сезона. Овечкин с 14 шайбами занимает второе место, третье делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») — по 11 голов в 24 и 26 матчах соответственно.

В гонке бомбардиров сезона НХЛ среди игроков из России лидирует Кучеров с 32 очками (11+21), второе место у Капризова — 31 очко (17+14). На третью строчку рейтинга с 29 очками вышел Овечкин, опередивший Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 28 очков (8+20) в 28 играх.

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар