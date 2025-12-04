Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — 2-й в гонке снайперов и 3-й в гонке бомбардиров НХЛ среди российских игроков

Овечкин — 2-й в гонке снайперов и 3-й в гонке бомбардиров НХЛ среди российских игроков
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к лидеру гонки снайперов и поднялся в топ-3 гонки бомбардиров сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 3 на 4 декабря мск в выездной игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 40-летний Овечкин оформил дубль, после чего на его счету стало 14 заброшенных шайб и 29 очков (14+15) в 28 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

Лидирует в гонке российских снайперов нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого 17 голов в 27 матчах сезона. Овечкин с 14 шайбами занимает второе место, третье делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») — по 11 голов в 24 и 26 матчах соответственно.

В гонке бомбардиров сезона НХЛ среди игроков из России лидирует Кучеров с 32 очками (11+21), второе место у Капризова — 31 очко (17+14). На третью строчку рейтинга с 29 очками вышел Овечкин, опередивший Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 28 очков (8+20) в 28 играх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

Материалы по теме
ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»
Видео
ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android