Расписание матчей ВХЛ на 4 декабря 2025 года

Сегодня, 4 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 4 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «Барс» – «Тамбов»;

18:00. ЦСК ВВС – «Ростов»;

19:00. «Челны» – «Буран»;

19:00. СКА-ВМФ – «Металлург» Нк;

19:00. «Динамо» Спб – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 51 очко в 31 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.