Расписание матчей МХЛ на 4 декабря 2025 года

Сегодня, 4 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры»;

16:30. «Толпар» – «Алмаз»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Красная Армия»;

19:00. «Красная-Машина Юниор» – МХК «Спартак МАХ»;

19:00. «Капитан» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.