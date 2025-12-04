Расписание матчей КХЛ на 4 декабря 2025 года

Сегодня, 4 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 4 декабря 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Локомотив»;

12:30. «Адмирал» – СКА;

16:30. «Авангард»– ХК «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 34 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 52 очка после 33 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».