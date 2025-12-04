Болельщики «Монреаля» овациями встретили Андрея Маркова на торжественной церемонии

Перед домашним матчем «Монреаль Канадиенс» с «Виннипег Джетс» на льду арены «Белл-центр» состоялась торжественная церемония чествования бывшего защитника канадского клуба Андрея Маркова. Болельщики «Монреаля» стоячими овациями встретили россиянина и его семью.

«Прежде всего, для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, я не знал, чего ожидать. Но я обнаружил город, который меня радушно принял, команду, которая стала моей семьёй, и болельщиков, которые поддерживают нас каждый вечер. Всем моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу — спасибо за то, что сделали меня лучше как человека и как игрока», — сказал Марков на церемонии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.