Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики «Монреаля» овациями встретили Андрея Маркова на торжественной церемонии

Болельщики «Монреаля» овациями встретили Андрея Маркова на торжественной церемонии
Комментарии

Перед домашним матчем «Монреаль Канадиенс» с «Виннипег Джетс» на льду арены «Белл-центр» состоялась торжественная церемония чествования бывшего защитника канадского клуба Андрея Маркова. Болельщики «Монреаля» стоячими овациями встретили россиянина и его семью.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Демело) – 18:35     1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 29:59 (pp)     1:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 31:53     2:2 Капанен (Демидов, Тексье) – 34:03     3:2 Кофилд – 65:00    

«Прежде всего, для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, я не знал, чего ожидать. Но я обнаружил город, который меня радушно принял, команду, которая стала моей семьёй, и болельщиков, которые поддерживают нас каждый вечер. Всем моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу — спасибо за то, что сделали меня лучше как человека и как игрока», — сказал Марков на церемонии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.

Материалы по теме
Пи Кей Суббэн: Андрей Марков оставил в моей памяти неизгладимый след
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android