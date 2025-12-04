Болельщики «Монреаля» овациями встретили Андрея Маркова на торжественной церемонии

Перед домашним матчем «Монреаль Канадиенс» с «Виннипег Джетс» на льду арены «Белл-центр» состоялась торжественная церемония чествования бывшего защитника канадского клуба Андрея Маркова. Болельщики «Монреаля» стоячими овациями встретили россиянина и его семью.
«Прежде всего, для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, я не знал, чего ожидать. Но я обнаружил город, который меня радушно принял, команду, которая стала моей семьёй, и болельщиков, которые поддерживают нас каждый вечер. Всем моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу — спасибо за то, что сделали меня лучше как человека и как игрока», — сказал Марков на церемонии.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.
- 4 декабря 2025
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:40
-
08:32
-
08:24
-
08:20
-
08:03
-
07:43
-
07:43
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:08
-
07:06
-
06:52
-
06:47
-
06:46
-
06:38
-
06:37
-
06:18
-
05:58
-
05:46
-
04:42
-
04:34
-
04:07
-
03:23