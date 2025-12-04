Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты потрясающий игрок». Овечкин поздравил Андрея Маркова на торжественной церемонии

«Ты потрясающий игрок». Овечкин поздравил Андрея Маркова на торжественной церемонии
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил бывшего российского защитника «Монреаль Канадиенс» Андрея Маркова на торжественной церемонии перед домашним матчем в «Белл Центре». Поздравление россиянина показали на видеокубе.

«Играть против Андрея всегда было непросто, потому что он так хорошо понимал игру. Мне посчастливилось играть против него. Андрей, поздравляю тебя с этим торжественным вечером в твою честь. Ты заслужил это, особенно в Монреале. Я знаю, что это непростое место для игры в хоккей, всегда много давления. Ты потрясающий игрок, великолепный партнёр по команде и замечательный человек. Я очень счастлив за тебя и твою семью», — сказал Овечкин.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.

Материалы по теме
Видео
Болельщики «Монреаля» овациями встретили Андрея Маркова на торжественной церемонии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android