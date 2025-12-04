«Ты потрясающий игрок». Овечкин поздравил Андрея Маркова на торжественной церемонии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил бывшего российского защитника «Монреаль Канадиенс» Андрея Маркова на торжественной церемонии перед домашним матчем в «Белл Центре». Поздравление россиянина показали на видеокубе.

«Играть против Андрея всегда было непросто, потому что он так хорошо понимал игру. Мне посчастливилось играть против него. Андрей, поздравляю тебя с этим торжественным вечером в твою честь. Ты заслужил это, особенно в Монреале. Я знаю, что это непростое место для игры в хоккей, всегда много давления. Ты потрясающий игрок, великолепный партнёр по команде и замечательный человек. Я очень счастлив за тебя и твою семью», — сказал Овечкин.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.