Овечкин повторил достижение Гретцки по количеству матчей с голами двум разным вратарям

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), поразив при этом ворота обоих вратарей «акул» — Ярослава Аскарова и Алекса Недельковича.

Это 13-й матч Овечкина за карьеру в НХЛ, в котором он забивает голы двум разным вратарям соперника. Россиянин повторил достижения Уэйна Гретцки, Джо Ньюиндайка, Пэта Лафонтейна и Фила Эспозито. Все эти игроки делят третье место в истории НХЛ по этому показателю.

Второе место занимает Бретт Халл с 16 подобными матчами. Лидером по числу матчей с голами двум разным вратарям является Марио Лемье, на счету которого 21 подобная игра.