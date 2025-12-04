Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил достижение Гретцки по количеству матчей с голами двум разным вратарям

Овечкин повторил достижение Гретцки по количеству матчей с голами двум разным вратарям
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), поразив при этом ворота обоих вратарей «акул» — Ярослава Аскарова и Алекса Недельковича.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

Это 13-й матч Овечкина за карьеру в НХЛ, в котором он забивает голы двум разным вратарям соперника. Россиянин повторил достижения Уэйна Гретцки, Джо Ньюиндайка, Пэта Лафонтейна и Фила Эспозито. Все эти игроки делят третье место в истории НХЛ по этому показателю.

Второе место занимает Бретт Халл с 16 подобными матчами. Лидером по числу матчей с голами двум разным вратарям является Марио Лемье, на счету которого 21 подобная игра.

Материалы по теме
Овечкин забил первые голы в матче обоим вратарям «Сан-Хосе», Аскарова заменили при 0:4
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android