Коромыслов высказался о первой заброшенной шайбе в сезоне и поражении от «Ак Барса»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (3:5), в котором игрок обороны забросил первую шайбу в сезоне.
– Поздравляю с первой шайбой в сезоне. Испытали особенные эмоции?
– Каких-то особенных, скорее, нет. Отличился, здорово, но по-настоящему порадоваться не могу, всё-таки мы проиграли. В целом от матча негатив, командный результат важнее.
– И всё же теперь будет полегче? Обычно безголевая серия давит на игрока.
– В моменте, разумеется, было приятно. Тем более сделал счёт 2:3, оставалась одна шайба, чтобы отыграться… Сам факт шайбы – это здорово. Буду стараться продолжать приносить пользу команде и спереди, и сзади.
– Чего не хватает «Трактору» в первом и втором периодах? Прибавляете в третьем, но в стартовых двух отрезках команда систематически играет плохо…
– Не сказал бы, что мы прямо плохо играем в стартовых отрезках. Если говорить про матч с «Ак Барсом», Казань действительно сильно провела первый период, хорошо бежала, но во втором и третьем по движению мы точно не уступали, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
