Главная Хоккей Новости

Коромыслов высказался о первой заброшенной шайбе в сезоне и поражении от «Ак Барса»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (3:5), в котором игрок обороны забросил первую шайбу в сезоне.

03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

– Поздравляю с первой шайбой в сезоне. Испытали особенные эмоции?
– Каких-то особенных, скорее, нет. Отличился, здорово, но по-настоящему порадоваться не могу, всё-таки мы проиграли. В целом от матча негатив, командный результат важнее.

– И всё же теперь будет полегче? Обычно безголевая серия давит на игрока.
– В моменте, разумеется, было приятно. Тем более сделал счёт 2:3, оставалась одна шайба, чтобы отыграться… Сам факт шайбы – это здорово. Буду стараться продолжать приносить пользу команде и спереди, и сзади.

– Чего не хватает «Трактору» в первом и втором периодах? Прибавляете в третьем, но в стартовых двух отрезках команда систематически играет плохо…
– Не сказал бы, что мы прямо плохо играем в стартовых отрезках. Если говорить про матч с «Ак Барсом», Казань действительно сильно провела первый период, хорошо бежала, но во втором и третьем по движению мы точно не уступали, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

